Укрзалізниця запустила нові евакуаційні потяги з Криму

Укрзалізниця запустила безкоштовні потяги для евакуації мешканців Криму, щоб убезпечити життя тих українців, які ще залишились на окупованих територіях. Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишин.

За його словами, кримчани зможуть безкоштовно евакуюватись із вокзалів Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси. Доїхати до них вони можуть лише на власному транспорті.

Людей у дорозі забезпечать гарячим харчуванням та медичною допомогою. Розклад поїздів вже є на сайті УЗ.

Так, з Одеси евакуаційні поїзди виїжджають:

до Києва о 21:01;

у Рахів о 14:54;

до Ужгорода о 15:54;

до Львова о 20:45.

Із Запоріжжя кримчани можуть вирушити до:

Києва о 18:58;

Львова о 10:15, 15:30, 19:08;

Івано-Франківська о 21:34;

Ужгорода о 15.03.

З Кривого Рогу ходять потяги:

до Києва о 20:25;

до Львова о 15:35.

Український уряд почав розробляти програму евакуації з тимчасово окупованого Криму наприкінці серпня, коли ЗСУ почали потрапляти по військовим складам та базам російської армії, розташованих на захопленому півострові. Оскільки Крим хочуть повернути до складу України, то захист громадян – це обов'язок держави.

Також відомо, що з 21 вересня Укрзалізниця запускає новий поїзд між Києвом та Ужгородом. Новий рейс №13/123-14/124 з напрямком Київ - Солотвино вирушатиме з Києва з 21 вересня о 17:12, а прибуватиме до Ужгорода о 8:56, потім до Солотвина - о 12:10. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 22 вересня о 16:20 із Солотвино та о 19:50 з Ужгорода.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця із серпня запустила безкоштовну послугу для пасажирів.