Штрафи за автофіксацію: "Дія" запустила зручну послугу для водіїв

У "Дії відновили послугу перегляду та сплати штрафів автофіксації – у застосунку можна буде отримати push-сповіщення, а також переглянути деталі та сплатити штраф через Apple Pay, Google Pay чи за банківськими реквізитами, інформує Апостроф .

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Дія".

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення, цю послугу, як і державні реєстри, відключили з міркувань безпеки, а тепер вирішили поновити.

Важливо, що у застосунку можна буде переглянути історію штрафів навіть за той період, коли послуга була недоступна. Тож рекомендується перевірити, чи немає несплачених штрафів, адже, якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, то людина може про нього навіть не знати.

Варто зазначити, що несплата штрафу призведе до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки, не випустити за кордон тощо.