УЗ запустила декілька нових внутрішніх та міжнародних рейсів

В перший рейс відправився потяг «Київ-Кишинів».

УЗ запустила декілька нових внутрішніх та міжнародних рейсів
УЗ відправила перший потяг до Кишиніву
© Укрзалізниця

Сьогодні «Укрзалізниця» запустила чотири міжнародні та внутрішні рейси. По це повідомляє пресслужба державної компанії.

Зокрема з’явилися такі рейси:

  • Київ — Кишинів;
  • Київ — Перемишль;
  • Одеса — Краматорськ;
  • Жмеринка — Хутір-Михайлівський.

«Укрзалізниця" сьогодні відправила в перший рейс Потяг до Перемоги на Кишинів! Бажаємо пасажирам приємної подорожі і з нетерпінням очікуємо зворотного рейсу, яким вертатимуться в Україну наші громадяни», - наголосили в компанії.

Поїзд №351/352 Київ-Кишинів (Молдова) курсуватиме через день відправкою зі станції Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме до Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48. Поїзд матиме стиковку по станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія).

Також в "Укрзалізниці" додали, що декілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів. розклади стануть відомі найближчими днями.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
З українського порту не змогло вийти судно із зерном для ЕфіопіїЗ українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії
Киянин убив трьох людей через комплект зимових автошинКиянин убив трьох людей через комплект зимових автошин
BMW не відмовиться від нового дизайну, незважаючи на критику BMW XMBMW не відмовиться від нового дизайну, незважаючи на критику BMW XM
Hyundai у 2023 році почне продавати новий бюджетний кросоверHyundai у 2023 році почне продавати новий бюджетний кросовер
В Україні стало більше смертельних ДТП з пішоходами: названо причинуВ Україні стало більше смертельних ДТП з пішоходами: названо причину
Блок рекламы


Похожие новости
Штрафи за автофіксацію: "Дія" запустила зручну послугу для водіївШтрафи за автофіксацію: "Дія" запустила зручну послугу для водіїв
Запас ходу у нових електромобілів BMW становитиме 1000 кмЗапас ходу у нових електромобілів BMW становитиме 1000 км
400 авіарейсів компанії Air France скасують через страйк диспетчерів400 авіарейсів компанії Air France скасують через страйк диспетчерів
В Україні видали понад 200 тисяч нових водійських посвідченьВ Україні видали понад 200 тисяч нових водійських посвідчень
Для ЗСУ купили велику партію нових пікапівДля ЗСУ купили велику партію нових пікапів
Укрзалізниця запустила нові евакуаційні потяги з КримуУкрзалізниця запустила нові евакуаційні потяги з Криму
Продажі нових авто в серпні впали майже втричіПродажі нових авто в серпні впали майже втричі
ТОП-5 найпопулярніших нових гібридних авто в УкраїніТОП-5 найпопулярніших нових гібридних авто в Україні
Bugatti відмовляється від бензинових двигунів: як виглядає прощальний суперкарBugatti відмовляється від бензинових двигунів: як виглядає прощальний суперкар
У нових автомобілів Skoda буде величезний вертикальний дисплейУ нових автомобілів Skoda буде величезний вертикальний дисплей
Последние новости
Подгружаем последние новости