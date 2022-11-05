УЗ запустила декілька нових внутрішніх та міжнародних рейсів

Сьогодні «Укрзалізниця» запустила чотири міжнародні та внутрішні рейси. По це повідомляє пресслужба державної компанії.

Зокрема з’явилися такі рейси:

Київ — Кишинів;

Київ — Перемишль;

Одеса — Краматорськ;

Жмеринка — Хутір-Михайлівський.

«Укрзалізниця" сьогодні відправила в перший рейс Потяг до Перемоги на Кишинів! Бажаємо пасажирам приємної подорожі і з нетерпінням очікуємо зворотного рейсу, яким вертатимуться в Україну наші громадяни», - наголосили в компанії.

Поїзд №351/352 Київ-Кишинів (Молдова) курсуватиме через день відправкою зі станції Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме до Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48. Поїзд матиме стиковку по станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія).

Також в "Укрзалізниці" додали, що декілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів. розклади стануть відомі найближчими днями.