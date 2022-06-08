В Гостомеле предлагают построить международный пассажирский аэропорт: как может выглядеть "Мрія"

Аэропорт "Мрія" может стать заменой аэропорту "Киев", который сегодня оказался в черте города, информирует ZN.ua.

В Гостомеле предлагают построить международный пассажирский аэропорт: как может выглядеть
© Фото из соцсетей

Архитектор Оксана Оксюковская при поддержке преподавателей архитектурного факультета КНУСА разработала проект пассажирского терминала "Мрія" в Гостомеле Киевской области. Об этом рассказали в неофициальном Facebook-сообществе "Антонов".

По мнению разработчиков, этот проект предоставит большую перспективу развития столицы и пригородов.

"В регионе уже давно ходили слухи, будто аэродром Гостомель планируют переквалифицировать в пассажирский аэропорт. Пассажирский терминал «Мрія» в городе-герое Гостомеле – это взгляд в будущее! Это мощный противовес аэропорту "Борисполь", и возможность освободить столицу от аэропорта "Киев", отдав освобожденные территории под развитие столицы» – отметила автор проекта Оксана Оксюковская.

В рамках проекта предлагается:

  • устройство подъездных дорог от Киева в Гостомель и аэропорт;
  • устройство второй взлетно-посадочной полосы, запроектированной Украинским зональным научно-исследовательским и проектным институтом по гражданскому строительству "КиевЗНИИЭП";
  • организация терминала на основе двух взлетно-посадочных полос, с возможностью расширения крупного транспортного хаба;
  • устройство отдельного места под мемориал самолета "Мрія".

Напомним, в настоящее время самолеты ГП "Антонов" временно перебазировали в Лейпциг. Когда закончится война, они вернутся в Украину.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить еще один самолет "Мрія".

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua





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