В Гостомеле предлагают построить международный пассажирский аэропорт: как может выглядеть "Мрія"
Аэропорт "Мрія" может стать заменой аэропорту "Киев", который сегодня оказался в черте города, информирует
Архитектор Оксана Оксюковская при поддержке преподавателей архитектурного факультета КНУСА разработала проект пассажирского терминала "Мрія" в Гостомеле Киевской области. Об этом
По мнению разработчиков, этот проект предоставит большую перспективу развития столицы и пригородов.
"В регионе уже давно ходили слухи, будто аэродром Гостомель планируют переквалифицировать в пассажирский аэропорт. Пассажирский терминал «Мрія» в городе-герое Гостомеле – это взгляд в будущее! Это мощный противовес аэропорту "Борисполь", и возможность освободить столицу от аэропорта "Киев", отдав освобожденные территории под развитие столицы» – отметила автор проекта Оксана Оксюковская.
В рамках проекта предлагается:
- устройство подъездных дорог от Киева в Гостомель и аэропорт;
- устройство второй взлетно-посадочной полосы, запроектированной Украинским зональным научно-исследовательским и проектным институтом по гражданскому строительству "КиевЗНИИЭП";
- организация терминала на основе двух взлетно-посадочных полос, с возможностью расширения крупного транспортного хаба;
- устройство отдельного места под мемориал самолета "Мрія".
Напомним, в настоящее время самолеты ГП "Антонов" временно перебазировали в Лейпциг. Когда закончится война, они вернутся в Украину.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить еще один самолет "Мрія".