Сделали, как в аэропорту: на Центральном жд-вокзале в Киеве поставили серьезную систему безопасности

В Киеве на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах установили металлоискатели и рентгенотелевизионные интроскопы. С их помощью будут проверять содержимое багажа пассажиров, как это обычно делается в аэропортах.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Укрзализниці", информирует Апостроф.

Как рассказали в пресс-службе компании, на вокзале установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров. Она включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамка"), четыре рентгено-телевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы и мобильную рентгено-телевизионную установку.


Лена Руденко, Апостроф





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