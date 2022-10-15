Genesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівня

Флагманський седан Genesis G90 2023 модельного року оснащуватиметься системою напівавтономного водіння 3-го рівня. У продажу ця новинка з'явиться наприкінці 2022 року - спочатку у Південній Кореї.

Genesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівня

Genesis G90 стане одним з перших автомобілів у світі, який на дорогах загального користування використовуватиме систему напівавтономного водіння 3-го рівня. Це означає, що на деяких ділянках доріг водії зможуть на деякий час прибирати руки з кермового колеса.

Нагадаємо, у вересні 2022 року уряд Південної Кореї дозволив використати на автомобілях систему автономного водіння 3-го рівня. Раніше це дозволили ще дві країни – Японія і Німеччина.

Genesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівня

Система автономного керування 3-го рівня у седана Genesis G90 називається Highway Driving Pilot (HPD). Вона оснащується радарами, камерами та спеціальними датчиками. Ці пристрої передають інформацію про навколишнє середовище вдосконаленой системі допомоги водію, яка подає сигнал про те, що можна прибрати руки з кермового колеса.

Genesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівня

У разі неминучої небезпеки зіткнення система HPD виконає аварійний маневр. За певної ситуації водію запропонують взяти керування автомобілем на себе.

Нагадаємо, компанія Mercedes-Benz з травня 2022 року пропонує покупцям у Німеччині напівавтономну систему 3-го рівня Drive Pilot. Її можна встановити на Mercedes-Benz S-Class та EQS.

Genesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівня

Раніше експерти назвали автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 році.


Максимов Віталій, Тудей





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