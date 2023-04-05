Genesis показав новий кросовер GV80 Coupe

Genesis офіційно представив у Нью-Йорку свій новий концепт Genesis GV80 Coupe Concept. На його базі створять серійний автомобіль, який конкуруватиме з кросовером BMW X6.

Концепт Genesis GV80 Coupe – це середньорозмірний люксовий кросовер, розрахований на чотирьох осіб. Його дизайн натхнен електричним концептом Genesis X Speedium Coupe, який показали публіці в 2022 році.

Передня панель GV80 Coupe Concept відрізняється від стандартного GV80 тоншими світлодіодними фарами. Крім того, у концепту більш агресивні повітрозабірники із чорними кожухами. Збоку впадає у вічі оновлена лінія даху.

"Родзинкою" цього концепту є задня частина з повнорозмірними світлодіодними фарами як у Genesis X Speedium Coupe і невеликим спойлером. Кузов цього автомобіля пофарбований у помаранчевий колір, який називається Magma.

У салоні встановлені чотири ковшеподібні сидіння зі спинками з вуглеволокна, є нове рульове колесо. Також у салоні є помаранчеві вставки під колір кузова.

Яка силова установка у Genesis GV80 Coupe – не повідомляється. Можна припустити, що серійна версія отримає електричну силову установку, оскільки саме її має концепт Genesis X Speedium Coupe. До того ж Genesis раніше оголосив, що найближчими роками робитиме акцент на електромобілі.

Не виключено, що серійний GV80 Coupe отримає звичайний двигун внутрішнього згоряння. Зараз GV80 у топовій комплектації оснащується 3,5-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 375 к.с. Такий двигун може підійти для спортивного GV80 Coupe. У будь-якому випадку, у серійного GV80 Coupe має бути потужна силова установка та хороші динамічні характеристики.

Концепт Genesis GV80 Coupe публіці "наживо" покажуть вже найближчим часом на автосалоні в Нью-Йорку. У 2024 році має розпочатися продаж його серійної версії. Це означає, що серійна версія може дебютувати у другій половині 2023 року. Скільки вона коштуватиме – ще не повідомлялося.

Головний креативний директор Hyundai Group Люк Донкервольке заявив, що бренд Genesis розширює свою модельну лінійку за рахунок "емоційних" автомобілів. До таких машин буде відноситися і кросовер GV80 Coupe.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий седан Genesis G90 матиме систему напівавтономного водіння 3-го рівня.