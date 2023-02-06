Новий Volkswagen Touareg отримає мінімальні зміни (фото)

Компанія Volkswagen розпочала тестувати на дорогах загального користування оновлений середньорозмірний кросовер Volkswagen Touareg. У продажу він з'явиться у другій половині 2023 року.

Новий Volkswagen Touareg отримає мінімальні зміни (фото)

Фотошпигуни вже встигли сфотографувати оновлений Volkswagen Touareg під час дорожніх випробувань. Volkswagen намагається наклейками на кузові приховати зміни у дизайні оновленого Touareg. Проте приблизно зрозуміло, які зміни відбудуться з цим кросовером. Деякі зміни відбудуться в передній і задній частині, але вони будуть мінімальними (наприклад, будуть новий передній бампер і нові фари). Такі ж невеликі зміни будуть і в салоні (можливо, зміниться панель приладів і буде оновлена інформаційно-розважальна система)

Чи будуть якісь зміни в лінійці двигунів – ми поки що не знаємо. Зараз найпотужніший мотор, яким оснащується Touareg, – це 3,0-літровий двигун із турбонаддувом, який працює разом із електромотором. Потужність такої гібридної силової установки складає 456 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Такою гібридною силовою установкою оснащується топова версія Touareg R.

На шпигунських фотографіях показаний варіант Touareg із гібридною силовою установкою. На задніх дверях ми помітили відповідну позначку. Оскільки зараз приділяють велику увагу економії палива, то, не виключено, що гібридну силову установку для Touareg модернізують з метою зниження витрати палива.

Новий Volkswagen Touareg отримає мінімальні зміни (фото)

Нагадаємо, Volkswagen випускає кросовер Volkswagen Touareg з 2002 року. Наразі автомобілістам пропонують його третє покоління (з 2018 року). У третьому покоління акцент зроблено на технологіях безпеки та економії палива. Оновлена версія з'явиться, мабуть, у другій половині 2023 року. Коли конкретно – ще не відомо. Також поки не повідомлялося, скільки коштуватиме ця новинка.

В Україні зараз Touareg у стандартній комплектації коштує від 2 804 440 гривень. Він оснащується 3,0-літровим бензиновим двигуном V6 потужністю 340 к.с. і 450 Нм крутного моменту, який працює у 8-ступінчастій автоматичній коробці передач. Є також версія з 3,0-літровим дизельним двигуном V6 потужністю 286 к.с. Бензиновий Touareg до 100 км/год розганяється за 5,9 секунди при максимальній швидкості 250 км/год.

Новий Volkswagen Touareg отримає мінімальні зміни (фото)

Нагадаємо, раніше нам стало відомо, що знаменитий VW Golf у новому поколінні отримає версію з електричною силовою установкою. Нове покоління Golf з'явиться у продажу ближче до 2030 року.


Максимов Віталій, Тудей





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