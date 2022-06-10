В США начали расследовать жалобы на систему Stop/Start компании Honda

В США Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала расследовать жалобы на систему Stop/Start компании Honda. Утверждается, что в некоторых случаях у кроссоверов Honda Pilot с этой системой после остановки потом не запускается двигатель.

В США начали расследовать жалобы на систему Stop/Start компании Honda

NHTSA уже получила 221 жалобу от владельцев кроссоверов Honda Pilot третьего поколения на систему Stop/Start.

Как известно, система Stop/Start предназначена для экономии топлива. Она отключает двигатель при остановке, например, на светофоре, а потом вновь его запускает. Такую систему используют многие автопроизводители.

Однако, у некоторых кроссоверов Honda Pilot двигатель после остановки не может перезапуститься. Речь, в частности, идет про модели с 3,5 л двигателем V6, который работает вместе с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В США начали расследовать жалобы на систему Stop/Start компании Honda

По данным NHTSA, из-за данной проблемы не было зарегистрировано ни одного ДТП, никто из людей не пострадал.

Если эксперты NHTSA обнаружат, что действительно существует данная проблема, то тогда компании Honda придется проверить почти 200 000 кроссоверов Pilot 2016-2020 модельных годов.

Напомним, ранее в Китае компания Honda показала свой новый самый дешевый кроссовер.


Максимов Віталій, Тудей





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