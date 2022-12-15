Honda показала кросовер Breeze другого покоління

Спільне підприємство GAC-Honda вперше показало кросовер Honda Breeze нового, другого, покоління, який є "родичем" нового Honda CR-V. Але поки що це лише цифрові зображення.

Навіть зовні нові Honda Breeze та Honda CR-V схожі. Але вони, звичайно, мають багато власних оригінальних елементів дизайну. Так, у Breeze інша передня частина з набагато меншою радіаторною решіткою і збільшеним повітрозабірником. Пластикове облицювання по кузову замінили панелями в колір кузова, що надає кросоверу більш преміальний вигляд. Задні світлодіодні ліхтарі встановлені горизонтально.

Довжина Honda Breeze другого покоління становить 4716 мм, що на 22 мм більше ніж у CR-V. Інші габарити у цих кросоверів абсолютно однакові. Breeze нового покоління, порівняно з моделлю другого покоління, став трохи більше.

Інтер'єр у нових Breeze та CR-V теж схожий, але відрізняється, наприклад, елементами обробки. Серед обладнання є нова система безпеки Honda 360 Sensing, до якої входять різноманітні системи активної безпеки та допомоги водію. Покупцям нову Breeze запропонують у двох компонуваннях – на 5 та на 7 осіб.

Під капотом знаходиться 1,5 л двигун з турбонаддувом потужністю 190 к.с., який працює разом із варіатором. Привід – передній чи повний.

Honda почне продавати Honda Breeze нового покоління у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Раніше Honda показала свій новий електричний кросовер Honda Prologue.