Honda розробляє недорогий позашляховик: подробиці

Компанія Honda показала зображення-тизер свого нового позашляховика, який розрахований на країни, що розвиваються. Його офіційна прем'єра відбудеться влітку 2023 року.

Дизайн цього абсолютно нового позашляховика розроблений фахівцями дизайнерського центру Honda R&D Asia Pacific. Передбачається, що його продаватимуть в Індії. Але можливо, що цей позашляховик з'явиться і в інших країнах. Особливо в країнах, які розвиваються.

Як називатиметься ця новинка – ще не відомо. Загалом про неї практично немає офіційної інформації. Судячи з тизера, цей SUV отримає таку ж радіаторну решітку та світлодіодні фари, як європейська чи японська версії кросовера Honda HR-V.

Тим не менш, решта дизайну цього позашляховика, судячи з тизеру, буде цілком унікальним. Принаймні протитуманні фари, міцні колісні арки з міцним пластиковим облицюванням, лінія даху, а також деякі інші елементи дизайну виглядають унікальними.

Honda Prologue

Йдеться, мабуть, про компактний позашляховик. І не про кросовер, оскільки йдеться саме про SUV. Чи буде в нього зовсім нова назва, чи він використовуватиме вже добре відомі назви позашляховиків Хонди – поки що не відомо.

Також нічого офіційно не відомо про його механічну частину. За чутками, цей позашляховик може отримати 1,5-літровий бензиновий двигун та гібридну силову установку e:HEV від седана Honda City. Можлива коробка передач – 5-ступінчаста механічна або варіатор CVT. Офіційної інформації щодо лінійки двигунів, повторимо, ще немає.

Honda планує офіційно представити свій новий позашляховик улітку 2023 року. Його продажі розпочнуться невдовзі після дебюту. Очікується, що його конкурентами будуть такі автомобілі, як Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder, Skoda Kushaq та VW Taigun. Тобто конкуренція у цьому сегменті дуже висока. Нова Honda має бути дуже гарною, щоб її витримати.

Honda Prologue

Так як цей новий SUV розрахований головним чином на Індію, значить ціна у нього буде досить доступною. Але скільки він конкретно коштуватиме – поки ще не повідомлялося. Його ціна, мабуть, приблизно відповідатиме цінам вищезгаданим позашляховиків і кросоверів.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, які нові автомобілі компанія Honda випустить у 2023 році.