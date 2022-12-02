Honda розробляє водневий кросовер на базі CR-V

Компанія Honda розробляє новий водневий автомобіль на базі кросовера Honda CR-V нового покоління. Офіційна прем'єра цієї новинки відбудеться у 2024 році.

Honda розробляє водневий кросовер на базі CR-V

З 2035 року в Європі заборонять продавати нові автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами. На ринку нових машин залишаться лише електромобілі та автомобілі, які працюють на водні.

Honda зараз активно розробляє та продає електромобілі. Але ця компанія також веде розробку водневих автомобілів.

Очікується, що вже у 2024 році з'явиться новий водневий автомобіль Honda. Це буде кросовер, оскільки його роблять на базі Honda CR-V нового покоління.

Honda розробляє водневий кросовер на базі CR-V

Honda мало що розповіла про свій новий водневий автомобіль. Можна припустити, що його випускатимуть у невеликих кількостях. Його серійне виробництво організують у США у центрі Performance в Огайо. Там випускають невеликі серії спеціальних моделей, таких, як, наприклад, суперкар Acura NSX і гоночні автомобілі Honda Performance Development.

До речі, компанія Honda вже має досвід створення водневих машин. Так, у 2002 році з'явився Honda FCX. У 2017 році почали випускати Honda Clarity (цю модель зняли з конвеєра у 2021 році).

Раніше Honda показала новий кросовер Prologue із електричною силовою установкою.


Максимов Віталій, Тудей





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