Стало известно, за сколько в Киеве адвокаты “отмазывают“ пьяных водителей

Не секрет, что некоторые адвокаты вымогают у своих клиентов деньги, обещая за это в их пользу решить то или иное дело. В Киеве, например, полицейские задержали адвоката, который вымогал у своей клиентки 77 000 гривен, обещая повлиять на правоохранителей, сообщила Киевская городская прокуратура.

Стало известно, за сколько в Киеве адвокаты “отмазывают“ пьяных водителей

По данным следствия, патрульные полицейские составили в отношении мужчины административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Женщина (видимо, супруга) обратилась к адвокату, который ее успокоил и пообещал за 77 000 гривен решить эту проблему.

Адвокат утверждал, что за эти деньги он сделает так, что административный протокол не попадет в суд. Женщина передала адвокату большую часть требуемой суммы. При получении оставшихся 32 000 гривен защитника задержали 8 июня. Это произошло прямо в его офисе, который находится в Голосеевском районе столицы.

Стало известно, за сколько в Киеве адвокаты “отмазывают“ пьяных водителей

Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием). Максимальное наказание по этой статье – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе правоохранители разоблачили и прекратили деятельность преступной группы, участники которой долгое время подделывали водительские удостоверения. Они ежемесячно "зарабатывали" 5 млн гривен.


Максимов Віталій, Тудей





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