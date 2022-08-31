В Україні оновлять систему страхування автомобілів - НБУ

В Україні хочуть оновити законодавство зі страхування автомобілів. Нацбанк України вже розробляє новий відповідний закон, повідомляє прес-служба українського національного фінансового регулятора.

Зокрема, йдеться про врегулювання страхового випадку та отримання страхової виплати у страхової компанії, з якою підписано договір "автоцивілки". Планують запровадити вільне ціноутворення із пільгами для водіїв, які їздять без аварій.

Також передбачається за 7 років довести страхові виплати до європейських стандартів та запровадити регулярні страхові виплати особам, які стали інвалідами внаслідок ДТП та особам, які були на утриманні загиблої в ДТП людини.

Крім того, новий закон, який розробляється НБУ, передбачає скорочення термінів розгляду заяв про страхове відшкодування. При цьому буде встановлено дворівневу модель управління Моторним (транспортним) страховим бюро України, щоб знизити ризик корупції.

НБУ 2 вересня детальніше розповість про те, яким чином планують оновити законодавство зі страхування автомобілів.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року в Україні вартість страхового поліса для водіїв, які регулярно потрапляють у ДТП, може бути більшою майже в 2 рази.

Раніше юристи пояснили, чи потрібна "автоцивілка" під час військового стану.