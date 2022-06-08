Зашкалил Drager: в Киеве выявили водителя в рекордной степени опьянения

В Киеве патрульные полицейские выявили 35-летнего водителя, который в состоянии рекордной степени опьянения управлял автомобилем Kia Cerato. Уровень алкоголя в его крови превысил 5 промилле. Разрешенное содержание алкоголя в крови – 0,2 промилле.

Точный уровень алкоголя в крови этого водителя установить не удалось, так как алкотестер Drager зашкалил. Этот прибор рассчитан на определение дозы алкоголя не более 5 промилле (примерно 1,25 л водки). Разработчики прибора считали, что более высокие значения ему не нужны, так как они не реальны. Оказывается, очень даже реальны.

Водителя с рекордным уровнем алкоголя в крови полицейские обнаружили на улице Героев Днепра в Оболонском районе столицы. Их туда вызвали неравнодушные граждане.

Правоохранители отстранили пьяного водителя от управления автомобилем и составили в отношении него административный протокол.

Теперь ему грозит большой штраф, лишение на некоторое время водительского удостоверения (это будет зависеть от того, садился ли он раньше пьяным за руль) и, видимо, изъятие автомобиля на нужды Вооруженных сил Украины и Сил территориальной обороны.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине заработали камеры автофиксации нарушений ПДД.