Суд скасував штраф водію через мундштук алкотестера Drager

Якщо водія оштрафували за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння за даними алкотестера Drager із приєднаним за його відсутності мундштуком, то такий штраф є незаконним. До такого рішення у справі №554/9603/21 дійшов один із районних судів Полтави.

У вересні 2021 року у Полтаві патрульні поліцейські склали щодо водія адміністративний протокол за те, що він нібито керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. У суді автомобіліст своєї провини не визнав і стверджував, що на момент складання адміністративного протоколу був тверезим.

Адвокат водія просив суд закрити справу, вважаючи, що провину його підзахисного не доведено в установленому законом порядку. Він також звернув увагу суду на те, що поліцейські допустили кілька грубих порушень під час огляду автомобіліста на сп'яніння.

Так, адвокат звернув увагу суду, що під час процедури огляду водієві для продування принесли алкотестер з уже приєднаним мундштуком. При цьому лабораторні аналізи не проводилися.

Суд дійшов висновку, що поліція не зуміла довести, що автомобіліст був у стані алкогольного сп'яніння та правомірність проведення процедури огляду на сп'яніння. Тож справу закрили.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у алкотестера Drager виявили ще один недолік.