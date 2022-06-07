Дефицит бензина и цены на горючее: в Киеве улучшилась ситуация

На АЗС с высокими ценами на горючее очереди отсутствуют, информирует ZN.ua.

Дефицит бензина и цены на горючее: в Киеве улучшилась ситуация
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Ситуация на рынке автотоплива Украины начала стабилизироваться, а в некоторых сетях АЗС исчезли уже очереди. Об этом сообщил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюна, пишет "Главком".

Хотя в целом по стране ситуация неоднородна.

«Очевидное улучшение в столице: к OKKO и WOG активно подключилась сеть KLO, есть признаки жизни на AMIC. Газ и дизель уже встречаются без очередей, бензин нужно поискать, а потом постоять. Но за бензином по 69 грн/л очередей нет (потолок достигнут?)», – сказал эксперт.

Также он добавил, что стабильное предложение бензина есть на столичных АЗС ANP, газа и дизтоплива – на Avantage 7.

Кроме прочего, по словам эксперта, сравнительно неплохая ситуация с наличием горючего на Западе. Хуже всего – на Востоке и частично – на Юге.


Середа Елена, ZN.ua





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