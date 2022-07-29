АЗС обновили цены на бензин, дизтопливо и автогаз по всей Украине

АЗС Украины опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в разных областях Украины.

Как передает «Хвиля» , об этом свидетельствуют данные сайта vseazs.com.

Цены в Львовской области

Так, по состоянию на 28 июля средние цены на бензин А-98 установлены на уровне 49,50 грн/л. А-95+ обойдется на одну гривну дороже – 50,50 грн/л. А-95 можно приобрести за 50,45 грн/л. Ценник на А-92 и А-80 установлены на уровне 51,90 грн/л и 30,25 грн/л соответственно.

Тем временем, за литр дизтоплива придется отдать 55,95 грн/л, а плюс – 57,50 грн/л.

Стоимость автогаза составляет 29,97 грн/л.

Цены в Харьковской области

Здесь цены на бензин и дизтопливо немного отличаются. В частности, за литрА-95+ придется отдать больше – 51,25 грн/л, А-95 дороже всего на 1 копейку – 50,50 грн/л.

А вот А-92 и а-80 обойдутся дешевле — 50,00 грн/л и 27,18 грн/л соответственно.

Также дешевле можно приобрести и дизтопливо – 55,50 грн/л и дизтопливо плюс – 57,00 грн/л.

Цены в Одесской области

В Одесской области отличаются цены на бензин А-95 – 50.25 грн/л. Также другие ценник установлены и на бензин А-92 и А-80 — 54,50 грн/л и 27,77 грн/л соответственно.

За литр дизтоплива придется отдать 55,74 грн/л, плюс – 56,50 грн/л.

Дороже обойдется автогаз – 30,04 грн.