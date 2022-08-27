2022-08-27
АЗС перед выходными изменили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз
26 августа по сравнению с предыдущим торговым днем цены на топливо немного снизились. Больше всего снижение коснулось бензина А-95, а вот ежедневное резкое снижение цены на автогаз замедлилось.
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Так, А-95 премиум подешевел на 6 коп. – 50,83 грн./л, обычный А-95 на 11 коп. — 49,73 грн./л, А-92 подорожал на 4 коп. – 47,93 грн./л.
Дизтопливо подешевело на 6 коп. – 53,34 грн./л, а автогаз на 8 коп. – 26,77 грн./л.