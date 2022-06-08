В Киеве оштрафовали 36 АЗС за чрезмерное повышение цен

Госпродпотребслужба продолжает проверки АЗС в разных городах и областях Украины с целью выявления продавцов, которые необоснованно повышают цены. Так, в мае в Киеве из-за необоснованного повышения цен оштрафовали 36 заправок.

Закон Украины "Про цены и ценообразование" предусматривает административно-хозяйственные санкции за необоснованное повышение цен. Так, штраф составляет 100% от необоснованно полученной выручки.

В контролирующем ведомстве подчеркнули, что нельзя резко поднимать цены после отмены государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо. Это является нарушением действующего украинского законодательства.

Напомним, в мае в Украине отменили на два месяца государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, введенное в мае 2021 года. Операторы розничного топливного рынка пообещали, что бензин не будет стоить больше 52 грн за литр, а дизельное топливо – не больше 58 грн за литр.

Эксперты констатируют, что после отмены государственного регулирования цен, в Украину стали больше поставлять топлива. В некоторых регионах, особенно в западных областях, снизился дефицит топлива.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предложил отменить бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.