2022-06-02
В Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и цена
В субботу, 4 июня в Киеве возобновит работу детская железная дорога.
Об этом сообщила в Telegram пресс-служба "Укрзализныци", информирует
Железная дорога открывается в 09:30, поезда будут курсировать с четверга по воскресенье. В будние дни железная дорога будет работать с 10:30 до 17:10, в выходные – с 10:30 до 18:50. Также в "Укрзализныце" озвучили стоимость билетов:
- Стоимость билетов в общем вагоне: детский – 50 грн; взрослый - 100 грн.
- Стоимость билетов в ретровагоне: детский - 60 грн; взрослый - 120 грн.
- Стоимость билетов в вагоне "люкс": детский – 100 грн; взрослый - 150 грн.
- Музей истории Юго-Западной железной дороги – 40 грн.
- Выставка узкоколейного подвижного состава – 50 грн.
Евгений Устименко, Апостроф