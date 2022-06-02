В Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и цена

В субботу, 4 июня в Киеве возобновит работу детская железная дорога.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба "Укрзализныци", информирует Апостроф.

Железная дорога открывается в 09:30, поезда будут курсировать с четверга по воскресенье. В будние дни железная дорога будет работать с 10:30 до 17:10, в выходные – с 10:30 до 18:50. Также в "Укрзализныце" озвучили стоимость билетов:

  • Стоимость билетов в общем вагоне: детский – 50 грн; взрослый - 100 грн.
  • Стоимость билетов в ретровагоне: детский - 60 грн; взрослый - 120 грн.
  • Стоимость билетов в вагоне "люкс": детский – 100 грн; взрослый - 150 грн.
  • Музей истории Юго-Западной железной дороги – 40 грн.
  • Выставка узкоколейного подвижного состава – 50 грн.


Евгений Устименко, Апостроф

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