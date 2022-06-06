За повышение стоимости бензина предлагают “сажать“ на 7 лет

В Украине могут ввести уголовную ответственность, вплоть до 7 лет лишения свободы, за незаконное повышение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект №7425.

За повышение стоимости бензина предлагают “сажать“ на 7 лет

Авторы этого законопроекта предлагают во время военного положения за превышение на 20% уровня цены, определенного Кабинетом министров, на автомобильное топливо (бензин, дизельное топливо и автогаз) отправлять в места лишения свободы на срок до 7 лет. Такое же наказание предлагают ввести за необоснованное повышение цен на все продукты и товары, которые имеют существенную социальную значимость.

В пояснительной записке к проекту этого закона говорится, что, несмотря на то, что в Украине предусмотрено административное наказание за чрезмерное повышение цен во время войны, некоторых предпринимателей это не отпугивает. Поэтому авторы законопроекта предлагают ввести более строгое наказание, вплоть до лишения свободы.

За повышение стоимости бензина предлагают “сажать“ на 7 лет

Сейчас проект закона №7425 находится на рассмотрении в профильном парламентском Комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Когда его рассмотрят народные депутаты – пока не известно.

Напомним, в середине мая в Украине на два месяца отменили государственное регулирование цен на топливо. Операторы розничного топливного рынка пообещали, что стоимость бензина не будет превышать 52 гривны за литр, а дизельного топлива – 58 гривен за литр.

Ранее в Украине возобновила работу крупнейшая сеть заправок автомобилей с ГБО.


Максимов Віталій, Тудей





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