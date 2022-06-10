Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 10 июня

Цены на бензин в Украине все так же неприятно удивляют автовладельцев – они регулярно растут, а на заправках наблюдаются огромные очереди, информирует Апостроф .

Какие средние цены горючего на популярных украинских АЗС состоянием на 10 июня по данным auto.ria, сообщает "Апостроф".

Стоит отметить, что в таблице представлены усредненные цены на заправках по всей Украине и могут отличаться в городах, в зависимости от региона страны.

Бензин категории А-95 и дизельное топливо есть практически на всех заправках Украины.

Минимальная цена бензина А-95 на заправке Shell - 45,68 грн/л. На 3 гривны и 22 копейки дороже его продают в компании "UPG" по цене 48,90 грн/л. По самой дорогой цене этот бензин можно приобрести на заправках "Катрал", "Укргаздобыча" и "Маркет" - по 59 и 52 грн/л соответственно.

Дизельное топливо по минимальной цене продают на заправках "Авиас" и "Укрнафта" - по 55 грн/л. На одну гривну дороже его можно купить на заправке "UPG". Дороже всего дизтопливо продают "Катрал" и "Маркет" - по 63 и 59 грн/л соответственно.

Автогаз есть на четырех заправках, его цена колеблется от 40,97 до 42 грн/л.

Бензин премиум-класса А-95+ есть только на заправках "ОККО" и "Катрал" по цене 52 и 59 грн/л соответственно. Также, пять из представленных заправок предлагают водителям заправится бензином А-92 - его цена составит от 49 до 57 грн/л.

В сравнении с предыдущим днем, 9 июня, цены на бензин категории А-95, дизельное топливо и автогаз поднялись на 1, 17 и 34 копейки соответственно. Стоимость бензина категории А-92 снизилась на 4 копейки, а премиум-класса А-95+ - осталась неизменной.