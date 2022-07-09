Украинские АЗС снова переписали ценники на топливо: сколько стоят бензин, дизель и газ

Цены практически на все виды топлива в Украине к вечеру 8 июля по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Только стоимость премиального дизельного топлива немного выросла.

Об этом пишет «Хвиля» со ссылкой на данные портала «Минфин».

Так, стоимость бензина марки А-95+ снизилась до 50,93 грн./л, то есть на 1,24 грн. ниже чем ранее.

Бензин А-59 подешевел на 2 коп. – 50,61 грн./л, а А-92 на 80 коп. – 49,50 грн./л.

Дизельное топливо стало дешевле на 5 коп. – 56,41 грн./л, а дизельное топливо премиум – подорожало на 13 коп. – 58,00 грн./л.

Стоимость автогаза 8 июля снизилась на 30 коп. – 36,91 грн.