Дефицит бензина: украинцев предупредили о новой "подставе" на заправках, что нужно знать

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В условиях дефицита бензина в Украине увеличилось количество контрафактного бензина.

В связи с дефицитом бензина на украинском рынке возросло количество некачественного бензина. Главной причиной появления контрафактного бензина эксперты называют разрешение на работу для нелегальных мини нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщает UBR.

По словам начальника Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, вместо бензина украинцам продают "горючую смесь", которая за несколько лет использования способна полностью вывести автомобиль из строя.

"Через 2-3 месяца на автомобилях мы не сможем ездить, если будем использовать это горючее, которое сегодня фактически разводят с неизвестным веществом", – объяснил на Рубан.

бензин, топливо, бензовоз

Как заявил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобрывец, главная причина роста доли некачественного бензина в Украине – разрешение на работу для нелегальных мини нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Именно они "в кустарных условиях производят спиртовое и компонентное топливо".

"Такие мини-НПЗ замещают существенную долю нормального топлива, по которому возник дефицит. Иногда продается топливо такого качества, что его даже бензином назвать нельзя, это просто такая горючая субстанция. В итоге сейчас получаем много обращений с жалобами – заправили полный бак и попали на достаточно серьезные деньги", – отметил эксперт.

Чернобрывец говорит, что доля контрафактного топлива на рынке велика – как минимум до 40%. Чаще подделывают бензин, чем дизельное топливо, примерно в соотношении 70 на 30%.

топливо, бензин


Галина Струс, politeka.net





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