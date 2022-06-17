Дефицит бензина: украинцев предупредили о новой "подставе" на заправках, что нужно знать

В условиях дефицита бензина в Украине увеличилось количество контрафактного бензина.

В связи с дефицитом бензина на украинском рынке возросло количество некачественного бензина. Главной причиной появления контрафактного бензина эксперты называют разрешение на работу для нелегальных мини нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщает UBR .

По словам начальника Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, вместо бензина украинцам продают "горючую смесь", которая за несколько лет использования способна полностью вывести автомобиль из строя.

"Через 2-3 месяца на автомобилях мы не сможем ездить, если будем использовать это горючее, которое сегодня фактически разводят с неизвестным веществом", – объяснил на Рубан.

Как заявил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобрывец, главная причина роста доли некачественного бензина в Украине – разрешение на работу для нелегальных мини нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Именно они "в кустарных условиях производят спиртовое и компонентное топливо".

"Такие мини-НПЗ замещают существенную долю нормального топлива, по которому возник дефицит. Иногда продается топливо такого качества, что его даже бензином назвать нельзя, это просто такая горючая субстанция. В итоге сейчас получаем много обращений с жалобами – заправили полный бак и попали на достаточно серьезные деньги", – отметил эксперт.

Чернобрывец говорит, что доля контрафактного топлива на рынке велика – как минимум до 40%. Чаще подделывают бензин, чем дизельное топливо, примерно в соотношении 70 на 30%.