Как экономить топливо при его дефиците и высоких ценах - простые советы

В Украине цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордных значений, таких больших, которых еще никогда раньше не было. К тому же продолжается дефицит топлива. Поэтому сегодня мы расскажем, как каждый украинский водитель может экономить топливо.

Прежде чем завести двигатель своего автомобиля и отправиться в поездку, обязательно проверьте давление в шинах. Давление в шинах сильно влияет на расход топлива. Недостаточное давление увеличивает сопротивление качению шины, что приводит к сжиганию лишнего топлива. Если снизить сопротивление качению шин на 5%, то при движении в смешанном цикле можно сэкономить до 2,5% топлива.

Также мы рекомендуем убрать из багажника все лишние вещи, так как чем больше весит автомобиль, тем больше он расходует топлива. Например, если вы будете ехать без ребенка, то оставьте в гараже детское кресло. Некоторые водители даже летом почему-то возят в багажнике стратегический запас незамерзайки. Конечно, его тоже лучше убрать.

В общем, уберите из салона и багажника вещи, которые не нужны в ежедневных поездках. Если есть крепление для велосипеда или багажник на крыше, то лучше их тоже временно демонтировать. Они увеличивают сопротивление, что приводит к лишнему расходу топлива.

Также рекомендуем обращать внимание на любые мелочи, которые помогут экономить топливо. Например, пристегивайте ремень безопасности до того, как запустить двигатель.

Для поездок выбирайте самые оптимальные по расстоянию маршруты. Избегайте поездок в часы "пик", чтобы не попасть в дорожную пробку.

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