2022-08-30
Украинские АЗС переписали ценники на бензин, дизтопливо и газ в конце лета
АЗС Украины опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в конце августа.
Как передает
Так, по состоянию на 29 августа средняя стоимость бензина А-95 установлена на уровне 49,76 грн/л. А-92 продается немного дешевле – 47,89 грн/л.
Литр дизтоплива можно приобрести по цене 53,29 грн/л.
А вот ценник на автогаз установлен на уровне 26,62 грн.
Цены на горючее на разных АЗС выглядят следующим образом: