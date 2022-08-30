Украинские АЗС переписали ценники на бензин, дизтопливо и газ в конце лета

АЗС Украины опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в конце августа.

Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные сайта auto.ria.

Так, по состоянию на 29 августа средняя стоимость бензина А-95 установлена на уровне 49,76 грн/л. А-92 продается немного дешевле – 47,89 грн/л.

Литр дизтоплива можно приобрести по цене 53,29 грн/л.

А вот ценник на автогаз установлен на уровне 26,62 грн.

Цены на горючее на разных АЗС выглядят следующим образом:





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