Kia показала концепт нового електричного кросовера EV5

У Китаї компанія Kia показала новий концепт Kia Concept EV5. На його базі створять електричний кросовер, який з'явиться у продажу наприкінці 2023 року.

Kia показала концепт нового електричного кросовера EV5

Kia в останні роки інвестувала величезні кошти у розробку та випуск електромобілів. Серед них буде електричний позашляховик на базі концепту EV5.

Слід зазначити, що Kia Concept EV5 – це просто демонстрація дизайну майбутнього електричного SUV. На якій платформі його збудують і яка буде у нього трансмісія – ще не відомо.

Зовні концепт EV5 схожий на Kia EV9, який за своїми розмірами навіть більший. У цих кросоверів однакова передня частина з вертикально орієнтованими фарами на крайніх зовнішніх краях. Профіль у них також дуже схожий, як і задня частина. Загалом виглядає цей концепт брутально.

Привертають увагу і 21-дюймові колісні диски з асиметричним дизайном.

Kia показала концепт нового електричного кросовера EV5

За даними Kia, концепт EV5 пофарбований у спеціальний колір Iceberg Matte Green. На зображеннях він нам здається сріблястим із легким блакитним відтінком.

А ось салон не такий агресивний, як дизайн кузова. Дизайн салону традиційніший і спокійніший. Панель приладів складається з одного великого екрана. У салоні також ми помітили восьмикутне кермо. Між сидіннями немає традиційної центральної консолі. Сидіння можна повертати. Така сама "фішка" характерна і для Kia EV9.

У салоні вживаються різні екологічні матеріали. Наприклад, сидіння, двері, обшивка стелі та панель приладів зроблені з перероблених пластикових пляшок. Вірніше, у них застосовується такий матеріал.

Kia показала концепт нового електричного кросовера EV5

На даху є повнорозмірний панорамний люк, який працює як сонячна панель. Але навіщо конкретно призначена ця сонячна панель – ми поки що не знаємо.

Як ми вже говорили, компанія Kia ще нічого не говорила про трансмісію концепту EV5. Тобто поки що не відомо, якою електричною силовою установкою він оснащується. Втім, яка електрична силова установка у Kia EV9 теж ще не оголошено.

Kia показала концепт нового електричного кросовера EV5

Kia EV9 офіційно представлять у 2023 році на автосалоні в Нью-Йорку. Не виключено, що там дебютує і Kia Concept EV5.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що Kia Sorento проїхав 1 млн км, помінявши за гарантією дев'ять двигунів.


Максимов Віталій, Тудей





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