Что творится с ценами на бензин, дизтопливо и автогаз в конце августа

Цены на бензин, дизтопливо и автогаз в Украине резко изменились по состоянию на вечер 23 августа.

Об этом пишет «Хвиля» со ссылкой на данные портала Минфин.

Так, в соответствии со средними показателями:

Бензин А-95 преміум подешевел на 0,06 грн до 50,83 грн/л. Цена на бензин А-95 незначительно снизились до 49,85 грн/л. Бензин А-92 незначительно дорожал до 47,90 грн/л.

Дизельное топливо подешевело до 53,38 грн/л.

Автогаз по состоянию на 22.08.22, остановился на отметке 26,77 грн/л, прибавив в цене +0,43 грн.