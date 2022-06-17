Банкиры предупредили о возможном увеличении цен на АЗС до 70 грн/л

В Украине в последнее время немного стабилизировались цены на АЗС. Однако, они могут увеличиться до 70 гривен за литр. Об этом предупредил советник председателя правления Кредитвестбанка Василий Невмержицкий, передает UBR.ua.

Банкиры предупредили о возможном увеличении цен на АЗС до 70 грн/л

По его словам, это произойдет, если Нацбанк Украины отпустит курс на межбанке до 33-34 гривен за один доллар. Сейчас курс доллара фиксированный - 29,5 гривен за один доллар.

Такого же мнения придерживается и директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько. Оно тоже полагает, что если национальный финансовый регулятор отпустит курс на межбанке, то увеличатся цены. Причем, не только на бензин и дизельное топливо, но и на продукты питания.

Банкиры предупредили о возможном увеличении цен на АЗС до 70 грн/л

Напомним, в мае в Украине, чтобы обеспечить рынок топливом, отменили государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Но при этом Кабмин достиг с крупными сетями АЗС негласного соглашения. Его суть заключается в том, что сети АЗС пообещали не продавать бензин дороже 52 гривен за литр, а дизельное топливо – 58 гривен за литр.

Впрочем, как всегда бывает в таких случаях, нашлись АЗС, которые продают топливо дороже. В среднем оно дороже на 2-10 гривен за литр.

Правительство привлекло к борьбе с АЗС, которые необоснованно увеличивают цены, Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.


Максимов Віталій, Тудей





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