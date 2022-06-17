Банкиры предупредили о возможном увеличении цен на АЗС до 70 грн/л

В Украине в последнее время немного стабилизировались цены на АЗС. Однако, они могут увеличиться до 70 гривен за литр. Об этом предупредил советник председателя правления Кредитвестбанка Василий Невмержицкий, передает UBR.ua.

По его словам, это произойдет, если Нацбанк Украины отпустит курс на межбанке до 33-34 гривен за один доллар. Сейчас курс доллара фиксированный - 29,5 гривен за один доллар.

Такого же мнения придерживается и директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько. Оно тоже полагает, что если национальный финансовый регулятор отпустит курс на межбанке, то увеличатся цены. Причем, не только на бензин и дизельное топливо, но и на продукты питания.

Напомним, в мае в Украине, чтобы обеспечить рынок топливом, отменили государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Но при этом Кабмин достиг с крупными сетями АЗС негласного соглашения. Его суть заключается в том, что сети АЗС пообещали не продавать бензин дороже 52 гривен за литр, а дизельное топливо – 58 гривен за литр.

Впрочем, как всегда бывает в таких случаях, нашлись АЗС, которые продают топливо дороже. В среднем оно дороже на 2-10 гривен за литр.

Правительство привлекло к борьбе с АЗС, которые необоснованно увеличивают цены, Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.