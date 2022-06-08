Киевлянам напомнили о платной парковке и предупредили об эвакуации неправильно припаркованных авто

Однако есть дни, когда припарковать авто можно бесплатно, информирует ZN.ua.

Киевлянам напомнили о платной парковке и предупредили об эвакуации неправильно припаркованных авто
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В Киеве с 16 мая парковка автомобилей снова платная, напомнил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он также предупредил, что припаркованные с нарушениями авто будут эвакуированы.

«В Киеве с 16 мая по решению Киеврады возобновлена оплата за парковку. Парковка платная в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и в выходные парковка бесплатная», – процитировали Поворозника в пресс-службе КГГА.

В частности, оплатить парковку авто можно через приложение «Киев цифровой». В приложении оплата будет начисляться, пока продлится время парковки, независимо от места нахождения авто.

«На муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Только через приложение. Во время воздушной тревоги инспекторы не вправе штрафовать водителей. Поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги, соблюдайте правила дорожного движения, скоростного режима в городе и не создавайте аварийных ситуаций», – добавил Николай Поворозник.

Он также призвал водителей пропускающих машины с гуманитарной помощью, полиции, «скорой» и спасателей.





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