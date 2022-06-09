Эксперт предупредил о возможном новом витке топливного кризиса

Директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин считает, что Украина может скоро столкнуться с новым витком топливного кризиса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Эксперт предупредил о возможном новом витке топливного кризиса

"У нас есть большие шансы погрузиться в новый виток топливного кризиса через пару-тройку недель... Думали уже попускает... Ан нет...Увы", - написал Леушкин.

Эксперт отметил, что в Украине начали увеличиваться оптовые цены на топливо – на 1-3 гривны, в зависимости от региона. Однако, он считает, что не это самое плохое. Хуже то, что операторы розничного топливного рынка не успевают удовлетворить спрос на топливо, который постоянно увеличивается.

Эксперт предупредил о возможном новом витке топливного кризиса

Леушкин обратил внимание на то, что через несколько месяцев в Украине начнется сбор урожая и, значит, аграриям нужно будет больше топлива. К тому же в Украину всего за два месяца ввезли около 150 000 автомобилей на иностранной регистрации, которые бесплатно растаможили.

То есть спрос на топливо постоянно увеличивается, а удовлетворить его бензовозами пока не могут. Эксперт считает, что в таких условиях Украина через 2-3 недели может вновь столкнуться с новым витком топливного кризиса.

Напомним, некоторые украинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправку.


Максимов Віталій, Тудей





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