Эксперт предупредил о возможном новом витке топливного кризиса

Директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин считает, что Украина может скоро столкнуться с новым витком топливного кризиса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У нас есть большие шансы погрузиться в новый виток топливного кризиса через пару-тройку недель... Думали уже попускает... Ан нет...Увы", - написал Леушкин.

Эксперт отметил, что в Украине начали увеличиваться оптовые цены на топливо – на 1-3 гривны, в зависимости от региона. Однако, он считает, что не это самое плохое. Хуже то, что операторы розничного топливного рынка не успевают удовлетворить спрос на топливо, который постоянно увеличивается.

Леушкин обратил внимание на то, что через несколько месяцев в Украине начнется сбор урожая и, значит, аграриям нужно будет больше топлива. К тому же в Украину всего за два месяца ввезли около 150 000 автомобилей на иностранной регистрации, которые бесплатно растаможили.

То есть спрос на топливо постоянно увеличивается, а удовлетворить его бензовозами пока не могут. Эксперт считает, что в таких условиях Украина через 2-3 недели может вновь столкнуться с новым витком топливного кризиса.

Напомним, некоторые украинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправку.