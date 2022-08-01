Громадський транспорт у Києві працюватиме по-новому з 1 серпня

Наземний громадський транспорт Києва з 1 серпня зупинятиметься під час повітряної тривоги. Таку вимогу до перевізників виставили в Раді оборони Києва.

Рух наземного транспорту у столиці (маршрутки, автобуси, тролейбуси, трамваї) забезпечує комунальне підприємство "Київпастранс" та приватні перевізники.

Згідно з новими вимогами, під час повітряної тривоги у столиці, водії мають вибрати безпечне місце на своєму маршруті, відповідно до Правил дорожнього руху, та забезпечити пасажирам можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття.

Столичний метрополітен під час повітряної тривоги не здійснює перевезення наземними ділянками. Інші станції працюють у звичайному режимі.

У багатьох інших українських містах під час повітряної тривоги транспорт також зупиняється. Перебувати в салоні транспортного засобу під час тривоги пасажирам та водієві забороняється – всі повинні пройти у найближче укриття.

Під час надходження сигналу "Відбій повітряної тривоги" водії можуть виходити з укриття, вони повинні перевірити технічний стан транспортного засобу та відновити рух на маршруті.

Раніше повідомлялося, в яких українських містах у липні подорожчав проїзд.