Громадський транспорт у Києві працюватиме по-новому з 1 серпня

Наземний громадський транспорт Києва з 1 серпня зупинятиметься під час повітряної тривоги. Таку вимогу до перевізників виставили в Раді оборони Києва.

Громадський транспорт у Києві працюватиме по-новому: що зміниться для пасажирів з 1 серпня

Рух наземного транспорту у столиці (маршрутки, автобуси, тролейбуси, трамваї) забезпечує комунальне підприємство "Київпастранс" та приватні перевізники.

Згідно з новими вимогами, під час повітряної тривоги у столиці, водії мають вибрати безпечне місце на своєму маршруті, відповідно до Правил дорожнього руху, та забезпечити пасажирам можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття.

Громадський транспорт у Києві працюватиме по-новому: що зміниться для пасажирів з 1 серпня

Столичний метрополітен під час повітряної тривоги не здійснює перевезення наземними ділянками. Інші станції працюють у звичайному режимі.

У багатьох інших українських містах під час повітряної тривоги транспорт також зупиняється. Перебувати в салоні транспортного засобу під час тривоги пасажирам та водієві забороняється – всі повинні пройти у найближче укриття.

Під час надходження сигналу "Відбій повітряної тривоги" водії можуть виходити з укриття, вони повинні перевірити технічний стан транспортного засобу та відновити рух на маршруті.

Раніше повідомлялося, в яких українських містах у липні подорожчав проїзд.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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