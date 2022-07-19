Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине устремились в новом направлении

Вечером 18 июля по сравнению с предыдущим торговым днем цены на топливо в Украине снизились.

Как пишет «Хвиля», об этом свидетельствуют данные мониторинга цен на бензин, дизтопливо и автогаз от Консалтинговой группы «А-95».

Так, без изменений по сравнению с 17 июля осталась цена на бензин А-95 премиум. Обычный А-95 подешевел на 4 коп. – 50,46 грн./л. Более существенно подешевел бензин А-92 — на 64 коп. до 49,56 грн./л.

Стоимость дизтоплива премиум класса снизилась на 28 коп. – 57,72 грн./л, обычное дизтопливо подешевело на 52 коп. – 55,67 грн./л.

Почти на 2% подешевел автогаз. По сравнению с предыдущим торговым днем его цена снизилась на 63 коп. до 32,83 грн./л.





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