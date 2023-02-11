В Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкогольне сп'яніння

Зміни вже затвердив Кабмін.

В Україні по-новому перевірятимуть водіїв на алкогольне сп'яніння

В Україні змінили процедуру перевірки водіїв на керування авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Про це розповів представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, повідомляють finance.ua.

Він наголосив, що нововведення вже затвердив уряд.

Огляд

За новими правилами огляд на місці зупинки автомобіля на алкогольне сп'яніння має проводитись із відеозаписом або у присутності двох свідків.

«Передбачається, що огляд на місці зупинки транспортного засобу здійснюється із застосуванням технічних засобів відеозапису, а у разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов'язково додаються до протоколу про адміністративне правопорушення», - сказав Мельничук.

Допустима доза алкоголю

Згідно із законодавством, максимальна кількість алкоголю в крові водія – 0,2 проміле. Це показник майже нульового вмісту алкоголю в організмі.

Штрафи

Передбачено такі покарання за керування у стані алкогольного сп'яніння:

  • Якщо таке порушення було вчинено вперше — штраф у розмірі 17 тис. грн та позбавлення посвідчення водія на один рік.
  • Якщо водій вдруге порушить закон, має сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн. Також на нього вже чекає позбавлення прав на три роки.
  • Якщо водія «спіймають» п'яним двічі протягом одного року, йому доведеться розпрощатися зі своїм авто, просидіти за ґратами 15 діб та сплатити штраф у 51 тис. грн. Крім того, водій не зможе керувати транспортом протягом десяти років.


Олена Середа, ZN.ua





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