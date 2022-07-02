В Україні будуть по-новому видавати права водія: названо п'ять кроків

Починаючи з 24 липня, в країні змінять механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Про нові правила отримання посвідчення пише "Апостроф", інформує Апостроф.

Щоб отримати права водія, потрібно буде:

  • прослухати теоретичний курс в автошколі та отримати свідоцтво зі строком дії 1 рік;
  • скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС;
  • пройти практичну підготовку в автошколі;
  • скласти іспит в автошколі та отримати свідоцтво зі строком дії 2 роки;
  • скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.

Нагадаємо, у сервісних центрах МВС на території України можна обміняти старе посвідчення водія на аналогічний документ європейського зразка.


Маргарита Лепс, Апостроф





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