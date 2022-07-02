В Україні будуть по-новому видавати права водія: названо п'ять кроків

Починаючи з 24 липня, в країні змінять механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Про нові правила отримання посвідчення пише "Апостроф", інформує Апостроф .

Щоб отримати права водія, потрібно буде:

прослухати теоретичний курс в автошколі та отримати свідоцтво зі строком дії 1 рік;

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС;

пройти практичну підготовку в автошколі;

скласти іспит в автошколі та отримати свідоцтво зі строком дії 2 роки;

скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.

Нагадаємо, у сервісних центрах МВС на території України можна обміняти старе посвідчення водія на аналогічний документ європейського зразка.