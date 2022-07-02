2022-07-02
В Україні будуть по-новому видавати права водія: названо п'ять кроків
Починаючи з 24 липня, в країні змінять механізм підготовки та перепідготовки водіїв.
Про нові правила отримання посвідчення пише "Апостроф", інформує
Щоб отримати права водія, потрібно буде:
- прослухати теоретичний курс в автошколі та отримати свідоцтво зі строком дії 1 рік;
- скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС;
- пройти практичну підготовку в автошколі;
- скласти іспит в автошколі та отримати свідоцтво зі строком дії 2 роки;
- скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.
Нагадаємо, у сервісних центрах МВС на території України можна обміняти старе посвідчення водія на аналогічний документ європейського зразка.
Маргарита Лепс, Апостроф