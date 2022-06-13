Эксперт прогнозирует дефицит дизеля в Украине

Директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин считает, что Украина в скором времени может столкнуться с дефицитом дизельного топлива. Причем дефицит дизеля будет еще больше, чем бензина. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.

По его словам, есть несколько причин, почему в Украине может начаться серьезный дефицит дизельного топлива.

Во-первых, впереди будет сбор урожая, на который понадобится большое количество топлива. Во-вторых, грузовики начнут вывозить зерно на Запад, а на это тоже нужно будет очень большое количество дизельного топлива. Ранее зерно вывозили из Украины кораблями, но сейчас это невозможно, так как роSSийские оккупанты блокируют украинские морские порты.

В-третьих, релокация предприятий, смена логистики. После начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину многие предприятия из восточных и южных областей переехали в безопасные западные районы. Поменялась логистика. Если раньше большую часть товаров везли по железной дороге, то теперь для этого используют грузовые автомобили. А им нужно дизельное топливо.

Леушкин полагает, что перевозки бензовозами (а для этого уже используются даже молоковозы) не смогут заменить железную дорогу. Для того, чтобы избежать топливный кризис, нужна железная дорога и логистика по нефтебазам. Это вряд ли возможно, когда роSSийские оккупанты их обстреливают.

Ранее стало известно, что полиция начала контролировать цены на бензин и дизельное топливо.