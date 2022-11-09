Залили бензин замість дизеля: суд змусив АЗС виплатити компенсацію

Якщо в автомобіль на АЗС залили неправильне паливо, наприклад, бензин замість дизеля, то його власник може подати до суду позовну заяву й отримати компенсацію за ремонт та моральну шкоду. Такого рішення у справі №760/9914/21 дійшов Київський апеляційний суд.

Наприкінці 2020 року в Києві автомобіліст на Skoda Oсtavia із дизельним двигуном заїхав на АЗС мережі "ОККО". Він повідомив оператору колонки, що хоче заправити дизельне паливо Pulls і попрямував до каси, де також оголосив своє замовлення, а потім розрахувався картою Fishka.

Після заправки на АЗС автомобіль Skoda Oсtavia проїхав трохи більше 10 км та зупинився на приватній території. Наступного дня вранці двигун автомобіля не завівся. Фахівці СТО встановили, що двигун вийшов з ладу через те, що в паливний бак залили бензин.

Автомобіліст подав позовну заяву до суду, розраховуючи на відшкодування збитків. Проте суд першої інстанції ухвалив рішення не на його користь, оскільки він не зміг довести провину співробітників АЗС.

Автомобіліст подав апеляційну скаргу і Київський апеляційний суд її задовольнив. Він ухвалив, що АЗС має виплатити позивачу компенсацію матеріальних збитків – понад 60 000 гривень (стільки коштував ремонт двигуна), компенсацію моральної шкоди (2 000 гривень), а також компенсацію на оплату послуг адвоката (13 200 гривень).

Нагадаємо, раніше ми розповіли, що робити, якщо автомобіль заправили неправильним паливом.