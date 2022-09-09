Українські водії почали скаржитися на погану якість дизеля

Українці почали нарікати на низьку якість дизельного палива. Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Українські водії почали скаржитися на погану якість дизеля

За його словами, скарги на погану якість дизельного палива – це нове явище для України. Раніше таке якщо і було, то дуже рідко. Здебільшого скаржаться на бензин поганої якості.

До речі, за даними Інституту споживчих експертиз, який вперше за шість місяців після початку війни перевірив якість палива на АЗС, ринок бензину А-95 станом на початок вересня 2022 року переповнений небезпечною для автомобілів "бодягою".

Так, у бензині А-95 мережі RUR рівень бензолу перевищено на 10,2%, що є новим антирекордом за весь час досліджень Інституту споживчих експертиз. У бензині БРСМ-Нафта у 27 разів перевищено допустимий рівень сірки, а у бензині УКРПЕТРОЛЬ – у 64 рази (!).

Українські водії почали скаржитися на погану якість дизеля

Багато АЗС продають бензин, у якому мало октану. Наприклад, таке паливо продають мережі БРСМ-Нафта, MARSHALL та SUNOIL.

Нагадаємо, в Україні офіційно перестали перевіряти якість палива, що продають мережі АЗС, з березня 2022 року. Окрім того, у нашій країні під час війни дозволили продавати паливо екологічного стандарту Євро-3.

Раніше українцям розповіли, скільки восени 2022 року коштуватиме бензин, дизельне паливо та автогаз.


Максимов Віталій, Тудей





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