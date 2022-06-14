Эксперт объяснил, при каком условии исчезнут очереди на АЗС

В Украину в мае-июне увеличились поставки топлива из Европы, однако, его дефицит не исчез. Директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, считает, что для наполнения рынка топливом нужно прекратить проверять АЗС.

В середине мая в Украине отменили государственное регулирование цен, после того, как Кабмин договорился с операторами розничного топливного рынка о предельно допустимых ценах. Руководители крупнейших сетей АЗС пообещали, что не будут продавать бензин дороже 52 гривен за литр, а дизельное топливо – не дороже 58 гривен за литр.

С мая украинские правоохранительные органы начали во всех областях усиленно проверять АЗС, чтобы выявлять те, которые необоснованно повышают цены. Так, в Житомирской области правоохранительные органы по состоянию на 9 июня проверили 19 АЗС. Из них 7 продавали топливо по необоснованно завышенным ценам (в размере от 2 до 10 гривен за литр).

В последнее время к проверкам АЗС привлекли также Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Леушкин считает, что нужно отменить эту волну проверок АЗС. Тогда операторы розничного топливного рынка смогут заполнить объемы топлива и очереди на АЗС исчезнут. Правда, он же утверждает, что поставки бензовозами топлива из Европы вряд ли смогут удовлетворить спрос, поэтому нужно привлекать железную дорогу.

Напомним, ранее стало известно, на сколько завышают цены украинские АЗС.