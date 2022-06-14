Эксперт объяснил, при каком условии исчезнут очереди на АЗС

В Украину в мае-июне увеличились поставки топлива из Европы, однако, его дефицит не исчез. Директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, считает, что для наполнения рынка топливом нужно прекратить проверять АЗС.

Эксперт объяснил, при каком условии исчезнут очереди на АЗС

В середине мая в Украине отменили государственное регулирование цен, после того, как Кабмин договорился с операторами розничного топливного рынка о предельно допустимых ценах. Руководители крупнейших сетей АЗС пообещали, что не будут продавать бензин дороже 52 гривен за литр, а дизельное топливо – не дороже 58 гривен за литр.

С мая украинские правоохранительные органы начали во всех областях усиленно проверять АЗС, чтобы выявлять те, которые необоснованно повышают цены. Так, в Житомирской области правоохранительные органы по состоянию на 9 июня проверили 19 АЗС. Из них 7 продавали топливо по необоснованно завышенным ценам (в размере от 2 до 10 гривен за литр).

Эксперт объяснил, при каком условии исчезнут очереди на АЗС

В последнее время к проверкам АЗС привлекли также Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Леушкин считает, что нужно отменить эту волну проверок АЗС. Тогда операторы розничного топливного рынка смогут заполнить объемы топлива и очереди на АЗС исчезнут. Правда, он же утверждает, что поставки бензовозами топлива из Европы вряд ли смогут удовлетворить спрос, поэтому нужно привлекать железную дорогу.

Напомним, ранее стало известно, на сколько завышают цены украинские АЗС.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Украина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенностьУкраина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенность
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Британские боевые бронемашины начали прибывать в УкраинуБританские боевые бронемашины начали прибывать в Украину
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
Беспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроектаБеспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроекта
Блок рекламы


Похожие новости
Эксперт прогнозирует дефицит дизеля в УкраинеЭксперт прогнозирует дефицит дизеля в Украине
Польские водители объяснили, как надо наказывать АЗС за повышение ценПольские водители объяснили, как надо наказывать АЗС за повышение цен
Эксперт предупредил о возможном новом витке топливного кризисаЭксперт предупредил о возможном новом витке топливного кризиса
В Украине продается услуга «постоять в очереди на АЗС»В Украине продается услуга «постоять в очереди на АЗС»
Эксперты подсчитали, сколько иностранных судов остается заблокированными в портах УкраиныЭксперты подсчитали, сколько иностранных судов остается заблокированными в портах Украины
В Украину должно заезжать 25-27 тыс. тонн топлива в сутки — экспертВ Украину должно заезжать 25-27 тыс. тонн топлива в сутки — эксперт
Эксперт развенчал мифы про бесплатную растаможку евробляхЭксперт развенчал мифы про бесплатную растаможку евроблях
Суд может отменить штраф за нарушение ПДД при одном условииСуд может отменить штраф за нарушение ПДД при одном условии
Эксперт сказал, по какой цене горючее заходит в Украину: посредники имеют сумасшедшую маржуЭксперт сказал, по какой цене горючее заходит в Украину: посредники имеют сумасшедшую маржу
На границе образовались многокилометровые очереди из “евроблях“На границе образовались многокилометровые очереди из “евроблях“
Последние новости
Подгружаем последние новости