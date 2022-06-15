Стало известно, когда в Украине исчезнут очереди на АЗС

В Украине запасы бензина и дизельного топлива созданы на 7-8 дней, что примерно половина от довоенных запасов. Об этом проинформировала министр экономики Юлия Свиреденко.

По ее словам, очереди на украинских АЗС исчезнут, когда в нашей стране создадут довоенный уровень запасов топлива.

Судя по всему, это может произойти уже в ближайшее время. Дело в том, что в июне планируют ввезти в Украину около 600 тысяч тонн топлива. В марте в нашу страну ввезли 60 тысяч тонн топлива, а в мае – 380 тысяч тонн. То есть поставки увеличиваются значительными темпами.

Напомним, дефицит топлива в Украине образовался в конце апреля, когда роSSийские оккупанты усилили обстрелы соответствующей инфраструктуры. Они хотели лишить топлива ВСУ, но добились только появление очередей на АЗС.

Между тем, некоторые эксперты не исключают, что в ближайшие 3-4 недели Украина может вновь столкнуться с дефицитом топлива. Так, директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин говорит, что может возникнуть большой дефицит дизельного топлива, так как на него ожидается очень большой спрос со стороны аграриев и логистических компаний, которые вывозят грузовиками зерно за границу.

Кроме того, изменилась логистика. Если раньше грузы везли по железной дороге, то теперь – грузовиками. А им нужно дизельное топливо.

Ранее стало известно, что украинских полицейских привлекли к проверке цен на АЗС.