Суд может отменить штраф за нарушение ПДД при одном условии

Суд может отменить штраф за нарушение ПДД, если сотрудники полиции допустили нарушение рассмотрения процедуры дела про административное нарушение. Это следует из решения Хмельницкого суда по делу № 686/9032/21.

Суть этого дела заключается в том, что водителя вполне справедливо остановили за нарушение ПДД. Ему представился, сообщил о нарушении один инспектор полиции, однако в постановлении о наложении штрафа фигурирует фамилия другого инспектора полиции.

Водитель обратился с иском в суд. Он утверждал, что вынесение постановления о штрафе лицом, которое не рассматривало дело, является незаконным.

Суд пришел к выводу, что, согласно инструкции МВД , постановление о штрафе за нарушение ПДД должно выносить лицо, которое рассматривало дело. Другие лица не должны выносить такие постановления. Поэтому суд поддержал иск водителя и отменил штраф.

Таким образом, подписывать постановление о штрафе должен только тот полицейский, который рассматривал дело.

Напомни, ранее стало известно, что в Украине продлили бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации, которую ввели на время действия военного положения (в начале апреля 2022 года).