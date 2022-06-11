Польские водители объяснили, как надо наказывать АЗС за повышение цен

Цены на бензин и дизельное топливо в 2022 году стремительно растут не только в Украине, но и в Европе, в том числе в Польше . Часто АЗС повышают цены без необходимости, в погоне за прибылью. Польские водители готовятся наказать одну из сетей АЗС, которая необоснованно повышает цены.

В частности, в ближайшее время польские водители начнут акцию протеста против сети заправок Orlen. Они очень недовольны тем, что эта сеть резко увеличила стоимость топлива.

Польские водители планируют собраться возле одной из АЗС сети Orlen и образовать таким образом большую очередь. Этим они хотят заблокировать работу заправки.

Стоимость топлива уже несколько недель подряд очень волнует польских водителей. Все чаще АЗС продают топливо по цене больше 8 злотых за литр. В Польше считают, что сеть Orlen готовится скоро поднять цены до 10 злотых за литр. Компания Orlen эту информацию не комментирует и вообще загадочно молчит.

За последний месяц в Польше значительно увеличились оптовые цены на бензин и дизельное топливо. Это связано с сезонным спросом, ограниченными запасами топлива и с санациями в отношении роSSийских нефтепродуктов.

Напомним, глава сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин считает, что Украина может вновь столкнуться с топливным кризисом.