Польские водители объяснили, как надо наказывать АЗС за повышение цен

Цены на бензин и дизельное топливо в 2022 году стремительно растут не только в Украине, но и в Европе, в том числе в Польше. Часто АЗС повышают цены без необходимости, в погоне за прибылью. Польские водители готовятся наказать одну из сетей АЗС, которая необоснованно повышает цены.

Польские водители объяснили, как надо наказывать АЗС за повышение цен

В частности, в ближайшее время польские водители начнут акцию протеста против сети заправок Orlen. Они очень недовольны тем, что эта сеть резко увеличила стоимость топлива.

Польские водители планируют собраться возле одной из АЗС сети Orlen и образовать таким образом большую очередь. Этим они хотят заблокировать работу заправки.

Стоимость топлива уже несколько недель подряд очень волнует польских водителей. Все чаще АЗС продают топливо по цене больше 8 злотых за литр. В Польше считают, что сеть Orlen готовится скоро поднять цены до 10 злотых за литр. Компания Orlen эту информацию не комментирует и вообще загадочно молчит.

Польские водители объяснили, как надо наказывать АЗС за повышение цен

За последний месяц в Польше значительно увеличились оптовые цены на бензин и дизельное топливо. Это связано с сезонным спросом, ограниченными запасами топлива и с санациями в отношении роSSийских нефтепродуктов.

Напомним, глава сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин считает, что Украина может вновь столкнуться с топливным кризисом.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Автомобили Ford станут дефицитом в УкраинеАвтомобили Ford станут дефицитом в Украине
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в УкраинуТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину
Никто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехамиНикто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехами
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве оштрафовали 36 АЗС за чрезмерное повышение ценВ Киеве оштрафовали 36 АЗС за чрезмерное повышение цен
За повышение стоимости бензина предлагают “сажать“ на 7 летЗа повышение стоимости бензина предлагают “сажать“ на 7 лет
Украинские водители вновь могут проверить наличие штрафа по камерамУкраинские водители вновь могут проверить наличие штрафа по камерам
Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в УкраинеСтало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в Украине
Днепрян возвращают к "привычным" штрафам: за что и на сколько будут наказыватьДнепрян возвращают к "привычным" штрафам: за что и на сколько будут наказывать
Военнообязанные водители могут пересекать границу, но при одном условииВоеннообязанные водители могут пересекать границу, но при одном условии
Пьяные водители наделали беды в Одесской области: есть пострадавшиеПьяные водители наделали беды в Одесской области: есть пострадавшие
В Wizz Air анонсировали повышение цен на авиабилетыВ Wizz Air анонсировали повышение цен на авиабилеты
Названы электромобили, которыми больше всего довольны водителиНазваны электромобили, которыми больше всего довольны водители
Эксперты объяснили, почему моторы кроссоверов быстрее изнашиваютсяЭксперты объяснили, почему моторы кроссоверов быстрее изнашиваются
Последние новости
Подгружаем последние новости