2022-06-13
Сотни тысяч нарушений: что творят украинские водители на дорогах во время войны
Замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что в течение трех недель после возобновления работы автофиксации нарушений ПДД было оформлено более 204 тыс. постановлений. Об этом он написал на своей странице Facebook, сообщает
Узнать факт фиксации нарушения можно через сайт МВД или официальное приложение «Штрафы ПДД», с помощью которого можно уплатить уже вынесенные штрафы и оперативно получать уведомления о новых постановлениях. Также в приложении есть информация о размещении на карте камер.
Отмечается, что если оплата штрафа произведена в течение 10 дней с момента вынесения постановления, то действует скидка 50%.