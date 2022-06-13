Сотни тысяч нарушений: что творят украинские водители на дорогах во время войны

Замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что в течение трех недель после возобновления работы автофиксации нарушений ПДД было оформлено более 204 тыс. постановлений. Об этом он написал на своей странице Facebook, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Узнать факт фиксации нарушения можно через сайт МВД или официальное приложение «Штрафы ПДД», с помощью которого можно уплатить уже вынесенные штрафы и оперативно получать уведомления о новых постановлениях. Также в приложении есть информация о размещении на карте камер.

Отмечается, что если оплата штрафа произведена в течение 10 дней с момента вынесения постановления, то действует скидка 50%.





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