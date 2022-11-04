2022-11-04
Будьте уважні на дорогах: українцям показали, з якої відстані водію видно пішохода на темних вулицях
Через російські удари по енергосистемі України, наша країна живе в режимі жорсткої економії електроенергії, у більшості населених пунктів вуличне освітлення не включають, відключені також світлофори. Видимість у темряві обмежена, тому пішоходам потрібно вибирати такий колір одягу, щоб водій міг здалеку помітити його.
Про це розповідає МОЗ України, інформує
Найгірше видно пішохода в темному одязі - у цьому випадку видимість складає всього 20 метрів, 50 - якщо людина одягнена у світле, і 130 - якщо на її одязі є світловідбиваючі елементи.
За даними Патрульної поліції Києва, кількість пішоходів, які загинули внаслідок ДТП, зросла на 25%. Щоб не стати жертвою аварії, потрібно:
- вибирати яскравий (світлий) одяг;
- використовувати світловідбивачі, які збільшують видимість пішохода у кілька разів, їх треба вішати на сумки, рюкзаки, одяг (бажано – на висоті стегна);
- бути уважними на дорозі;
- переходити дорогу у встановлених місцях, підсвічувати її ліхтариком, а перш ніж розпочинати рух, переконатися, що водій вас побачив;
- не використовувати навушники та не відволікатися на телефон;
- користуватись тротуарами, де це можливо;
- навчити дітей безпечній поведінці на дорозі, супроводжувати їх та стежити, щоб вони не вибігали на проїжджу частину.
Олена Руденко, Апостроф