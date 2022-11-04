Будьте уважні на дорогах: українцям показали, з якої відстані водію видно пішохода на темних вулицях

Через російські удари по енергосистемі України, наша країна живе в режимі жорсткої економії електроенергії, у більшості населених пунктів вуличне освітлення не включають, відключені також світлофори. Видимість у темряві обмежена, тому пішоходам потрібно вибирати такий колір одягу, щоб водій міг здалеку помітити його.

Про це розповідає МОЗ України, інформує Апостроф .

Найгірше видно пішохода в темному одязі - у цьому випадку видимість складає всього 20 метрів, 50 - якщо людина одягнена у світле, і 130 - якщо на її одязі є світловідбиваючі елементи.

За даними Патрульної поліції Києва, кількість пішоходів, які загинули внаслідок ДТП, зросла на 25%. Щоб не стати жертвою аварії, потрібно: