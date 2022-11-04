Будьте уважні на дорогах: українцям показали, з якої відстані водію видно пішохода на темних вулицях

Через російські удари по енергосистемі України, наша країна живе в режимі жорсткої економії електроенергії, у більшості населених пунктів вуличне освітлення не включають, відключені також світлофори. Видимість у темряві обмежена, тому пішоходам потрібно вибирати такий колір одягу, щоб водій міг здалеку помітити його.

Про це розповідає МОЗ України, інформує Апостроф.

Найгірше видно пішохода в темному одязі - у цьому випадку видимість складає всього 20 метрів, 50 - якщо людина одягнена у світле, і 130 - якщо на її одязі є світловідбиваючі елементи.

За даними Патрульної поліції Києва, кількість пішоходів, які загинули внаслідок ДТП, зросла на 25%. Щоб не стати жертвою аварії, потрібно:

  • вибирати яскравий (світлий) одяг;
  • використовувати світловідбивачі, які збільшують видимість пішохода у кілька разів, їх треба вішати на сумки, рюкзаки, одяг (бажано – на висоті стегна);
  • бути уважними на дорозі;
  • переходити дорогу у встановлених місцях, підсвічувати її ліхтариком, а перш ніж розпочинати рух, переконатися, що водій вас побачив;
  • не використовувати навушники та не відволікатися на телефон;
  • користуватись тротуарами, де це можливо;
  • навчити дітей безпечній поведінці на дорозі, супроводжувати їх та стежити, щоб вони не вибігали на проїжджу частину.

Олена Руденко, Апостроф





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