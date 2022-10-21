Водіїв попередили про нову небезпеку на дорогах України

Після нещодавніх обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури України більшість українських міст перейшли на режим посиленої економії електроенергії. Серед іншого, вулиця Києва та інших українських населених пунктів почали підсвічуватись менш яскраво, а місцями підсвічування взагалі вимкнули.

Більшість водіїв не звикла їздити в подібних умовах, тому в умовах світломаскування та пересування нічним містом водіїв та пасажирів попросили бути дуже акуратними. Враховуючи, що зима стає дедалі ближчим з кожним днем, ризик бути непоміченими особливо сильно зростає для пішоходів, повідомляє Bigmir.

Щоб убезпечити себе в поліції нагадали, як пішоходи можуть зробити себе більш видимими:

  • потрібно вибирати світлі речі;
  • потрібно мати світловідбивні елементи на одязі;
  • потрібно мати світловідбивні костюми або костюми, які світяться для дітей та свійських тварин.

Самі світловідбивачі краще розміщувати в діапазоні від 40 сантиметрів над землею до 1,6 метра над землею, при цьому бажано одягати світловідбивачі на рухомі частини тіла. Найпомітнішими для водіїв є жовті світловідбивні елементи площею понад 15 сантиметрів.





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