Украинские водители вновь могут проверить наличие штрафа по камерам

Украинские водители с 1 июня вновь могут проверять через соответствующие сайты и приложения информацию о наличии штрафов за нарушение ПДД, зарегистрированные камерами автофиксации. До этого некоторое время данная услуга была заблокирована.

Украинские водители вновь могут проверить наличие штрафа по камерам

После 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение роSSийских оккупационных войск, в Украине в целях безопасности отключили все камеры автофиксации нарушений ПДД (они, напомним, фиксируют превышение скорости).

С 16 мая МВД вновь включило камеры автофиксации, так как стало больше ДТП по вине превышающих скорость водителей. Эти камеры сейчас работают только в безопасных областях и регионах. Однако, до 1 июня водители не могли узнать информацию о наличии такого штрафа, так как соответствующие сервисы перестали ее предоставлять.

Украинские водители вновь могут проверить наличие штрафа по камерам

Только с 1 июня возобновилось предоставление данной услуги. Про штрафы, выписанные за нарушение ПДД, можно узнать на сайте МВД Украины, в приложении или телеграм-боте "Штрафы ПДД".

Напомним, штраф за превышение скорости составляет от 340 до 1 700 гривен, в зависимости от того, на сколько конкретно была превышена скорость.

Ранее стало известно, что в Украине хотят увеличить штрафы за систематическое нарушение ПДД.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Пилот ВСУ, участвовавший в вылетах на «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о ходе секретной операцииПилот ВСУ, участвовавший в вылетах на «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о ходе секретной операции
Украинцам показали новые цены на бензин, дизтопливо и газУкраинцам показали новые цены на бензин, дизтопливо и газ
Цена на бензин: украинцам рассказали, что будет при стоимости 70 гривенЦена на бензин: украинцам рассказали, что будет при стоимости 70 гривен
В Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и ценаВ Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и цена
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июня
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские АЗС снова взвинтили цены на бензин, дизтопливо и газУкраинские АЗС снова взвинтили цены на бензин, дизтопливо и газ
В Украине заработали камеры автофиксации нарушений ПДД, но проверить штрафы - невозможноВ Украине заработали камеры автофиксации нарушений ПДД, но проверить штрафы - невозможно
Украинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправкуУкраинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправку
Бесплатную растаможку евроблях могут оставить, но не для всехБесплатную растаможку евроблях могут оставить, но не для всех
Украинские АЗС будут продавать топливо стандарта Евро-3Украинские АЗС будут продавать топливо стандарта Евро-3
В РФ могут закрыться корейские и китайские автозаводыВ РФ могут закрыться корейские и китайские автозаводы
Днепрян возвращают к "привычным" штрафам: за что и на сколько будут наказыватьДнепрян возвращают к "привычным" штрафам: за что и на сколько будут наказывать
В Украине могут вновь начать выпускать ЛуАЗ-967В Украине могут вновь начать выпускать ЛуАЗ-967
Что могут проверять у водителей и пассажиров на блокпостахЧто могут проверять у водителей и пассажиров на блокпостах
Военнообязанные водители могут пересекать границу, но при одном условииВоеннообязанные водители могут пересекать границу, но при одном условии
Последние новости
Подгружаем последние новости