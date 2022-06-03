Украинские водители вновь могут проверить наличие штрафа по камерам

Украинские водители с 1 июня вновь могут проверять через соответствующие сайты и приложения информацию о наличии штрафов за нарушение ПДД, зарегистрированные камерами автофиксации. До этого некоторое время данная услуга была заблокирована.

После 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение роSSийских оккупационных войск, в Украине в целях безопасности отключили все камеры автофиксации нарушений ПДД (они, напомним, фиксируют превышение скорости).

С 16 мая МВД вновь включило камеры автофиксации, так как стало больше ДТП по вине превышающих скорость водителей. Эти камеры сейчас работают только в безопасных областях и регионах. Однако, до 1 июня водители не могли узнать информацию о наличии такого штрафа, так как соответствующие сервисы перестали ее предоставлять.

Только с 1 июня возобновилось предоставление данной услуги. Про штрафы, выписанные за нарушение ПДД, можно узнать на сайте МВД Украины, в приложении или телеграм-боте "Штрафы ПДД".

Напомним, штраф за превышение скорости составляет от 340 до 1 700 гривен, в зависимости от того, на сколько конкретно была превышена скорость.

Ранее стало известно, что в Украине хотят увеличить штрафы за систематическое нарушение ПДД.