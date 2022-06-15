2022-06-15
Украинцы могут обменять водительские права на документ европейского образца
Получить новый документ можно в сервисных центрах МВД. Об этом
Фото: glavcom.ua
Европейский образец
Сейчас вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.
Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода «78».
Как получить
«Если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД», — говорится в сообщении.
Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:
- паспорт;
- копию ИНН;
- водительское удостоверение.