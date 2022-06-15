Украинцы могут обменять водительские права на документ европейского образца

Получить новый документ можно в сервисных центрах МВД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Украинцы могут обменять водительские права на документ европейского образца
Фото: glavcom.ua

Европейский образец

Сейчас вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.

Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода «78».

Как получить

«Если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД», — говорится в сообщении.

Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:

  • паспорт;
  • копию ИНН;
  • водительское удостоверение.





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