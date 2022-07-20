Украинские АЗС установили новые цены на бензин, дизельное топливо и газ

Рынок топлива после волны дефицита начал восстанавливаться, а цены на бензин, дизтопливо и автогаз постепенно снижаются.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Так, к вечеру 19 июля по сравнению с предыдущим торговым днем на большинство видов топлива цены снизились. Зафиксирован только рост средней цены по АЗС на бензин марки А-95 – на 6 коп. до 50,52 грн./л. Бензин А-92 подешевел на 10коп. – 49,45 грн./л. А-95 премиальный – без изменений.

Подешевело за сутки и дизельное топливо: обычное на 40 коп. до 55,2 грн./л, а премиальное на 28 коп. – до 57,72 грн./л.

На 63 коп. или почти на 2% снизилась цена на автогаз – 32,83 грн./л в среднем по Украине.