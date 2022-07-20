Украинские АЗС установили новые цены на бензин, дизельное топливо и газ

Рынок топлива после волны дефицита начал восстанавливаться, а цены на бензин, дизтопливо и автогаз постепенно снижаются.

Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Так, к вечеру 19 июля по сравнению с предыдущим торговым днем на большинство видов топлива цены снизились. Зафиксирован только рост средней цены по АЗС на бензин марки А-95 – на 6 коп. до 50,52 грн./л. Бензин А-92 подешевел на 10коп. – 49,45 грн./л. А-95 премиальный – без изменений.

Подешевело за сутки и дизельное топливо: обычное на 40 коп. до 55,2 грн./л, а премиальное на 28 коп. – до 57,72 грн./л.

На 63 коп. или почти на 2% снизилась цена на автогаз – 32,83 грн./л в среднем по Украине.





Интересные новости
Індекс бензину 2022: скільки палива може купити на зарплату звичайний українецьІндекс бензину 2022: скільки палива може купити на зарплату звичайний українець
Український літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж: деталі та кадри моменту трагедіїУкраїнський літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж: деталі та кадри моменту трагедії
Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAMЩо потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM
Українські АЗС почали продавати бензин у каністриУкраїнські АЗС почали продавати бензин у каністри
Украинцам показали новые цены на АЗС в разных областяхУкраинцам показали новые цены на АЗС в разных областях
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине устремились в новом направленииЦены на бензин, дизель и автогаз в Украине устремились в новом направлении
Паливо в Україні - де скасували ліміти і скільки коштує заправити авто бензином, ДП та газомПаливо в Україні - де скасували ліміти і скільки коштує заправити авто бензином, ДП та газом
В Украине поменялись цены на основные виды топлива: ситуация по АЗСВ Украине поменялись цены на основные виды топлива: ситуация по АЗС
Індекс бензину 2022: скільки палива може купити на зарплату звичайний українецьІндекс бензину 2022: скільки палива може купити на зарплату звичайний українець
Ціна бензину впала нижче за психологічну позначку, оптовики дають позитивні прогнози на наступний тижденьЦіна бензину впала нижче за психологічну позначку, оптовики дають позитивні прогнози на наступний тиждень
Украинцам показали новые цены на АЗС в разных областяхУкраинцам показали новые цены на АЗС в разных областях
Українські АЗС почали продавати бензин у каністриУкраїнські АЗС почали продавати бензин у каністри
На українські АЗС почала повертатися дефіцитна марка бензинуНа українські АЗС почала повертатися дефіцитна марка бензину
Украинцам показали, как отличаются цены на бензин, дизельное топливо и газ по областямУкраинцам показали, как отличаются цены на бензин, дизельное топливо и газ по областям
Украинские АЗС снова переписали ценники на топливо: сколько стоят бензин, дизель и газУкраинские АЗС снова переписали ценники на топливо: сколько стоят бензин, дизель и газ
Последние новости
Подгружаем последние новости