Суд пояснив, хто несе відповідальність за порушення ПДР, зафіксоване камерами

Відповідальність за порушення ПДР, зафіксоване камерами автофіксації, має нести не власник автомобіля, а водій. Такого рішення у справі №760/21549/20 дійшов Шостий апеляційний адміністративний суд.

Суд пояснив, хто несе відповідальність за порушення ПДР, зафіксоване камерами

У 2020 році в Києві камери автофіксації зафіксували автомобіль Toyota Land Cruiser 200, який рухався з перевищенням дозволеної швидкості. Власник позашляховика отримав ухвалу про штраф у розмірі 255 гривень.

Він заперечив штраф у суді, стверджуючи, що передав свій транспортний засіб у користування іншим особам. Зрештою, справа потрапила до апеляційного суду.

Шостий апеляційний адміністративний суд звернув увагу, що на фото та відео, яке надала поліція, не видно обличчя людини, яка сиділа за кермом Toyota Land Cruiser. При цьому власник автомобіля надав довідку, що в момент порушення ПДР він був у стоматологічному кабінеті.

Суд пояснив, хто несе відповідальність за порушення ПДР, зафіксоване камерами

В Україні адміністративну відповідальність за порушення ПДР, зафіксоване в автоматичному режимі, несе власник автомобіля. Але діє принцип верховенства права та законодавство передбачає необхідність індивідуалізації щодо покарання. Тому апеляційний суд ухвалив рішення суду першої інстанції. Тепер штраф платитиме людина, яка керувала автомобілем. Якщо, звісно, її встановлять.

Раніше суд конфіскував євробляху, хоча митниця говорила про продовження термінів ввезення.


Максимов Віталій, Тудей





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